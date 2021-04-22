Владимир Путин затмил Эммануэля Макрона на онлайн-саммите по климату. Не дал ему высказаться

Политика

На созванном президентом США Джо Байденом онлайн-саммите по вопросам борьбы с изменением климата произошла неловкая ситуация. Во время речи лидера Франции Эммануэля Макрона организаторы видеоконференции зачем-то вывели в эфир главу РФ Владимира Путина, который выступал в прямом эфире, в отличие от его французского коллеги.

После того как президент РФ закончил свое повествование, записанный Макроном доклад был снова запущен, передает РИА новости.

Известно, что саммит продлится два дня. В нем примут участие лидеры свыше 40 государств. Путина пригласил на саммит Байден, глава РФ долго раздумывал, принимать участие в мероприятии или нет.