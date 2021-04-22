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Владимир Путин затмил Эммануэля Макрона на онлайн-саммите по климату. Не дал ему высказаться

Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 16:49
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 16:49
1 мин
TASS Host Photo Agency/Global Look Press
TASS Host Photo Agency/Global Look Press

На созванном президентом США Джо Байденом онлайн-саммите по вопросам борьбы с изменением климата произошла неловкая ситуация. Во время речи лидера Франции Эммануэля Макрона организаторы видеоконференции зачем-то вывели в эфир главу РФ Владимира Путина, который выступал в прямом эфире, в отличие от его французского коллеги.

После того как президент РФ закончил свое повествование, записанный Макроном доклад был снова запущен, передает РИА новости.

Известно, что саммит продлится два дня. В нем примут участие лидеры свыше 40 государств. Путина пригласил на саммит Байден, глава РФ долго раздумывал, принимать участие в мероприятии или нет.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Эммануэль Макрон
Климат
Джо Байден
Саммит
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