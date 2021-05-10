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Политика

Владимир Путин захотел встретиться с президентом другой страны

Антон Мельников
10 мая, 2021 15:02
1 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 15:02
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин пригласил на встречу в Москву коллегу из Киргизии Садыра Жапарова. Его визит должен состояться в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая этого года рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву», — сообщила пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе визита планируется обсуждение вопросов, связанных с российско-киргизским сотрудничеством и евразийской экономической интеграцией. Особенно главы государств уделят внимание сотрудничеству в интересах обеспечения региональной безопасности.

Также в ходе общения Путин сообщил о том, что Россия готова оказать гуманитарную помощь в связи с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке границы, передаёт «РБК».

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Владимир Путин
Киргизия
Встреча
Садыр Жапаров
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