Владимир Путин захотел встретиться с президентом другой страны

Политика

Президент РФ Владимир Путин пригласил на встречу в Москву коллегу из Киргизии Садыра Жапарова. Его визит должен состояться в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая этого года рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву», — сообщила пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе визита планируется обсуждение вопросов, связанных с российско-киргизским сотрудничеством и евразийской экономической интеграцией. Особенно главы государств уделят внимание сотрудничеству в интересах обеспечения региональной безопасности.

Также в ходе общения Путин сообщил о том, что Россия готова оказать гуманитарную помощь в связи с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке границы, передаёт «РБК».