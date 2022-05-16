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Политика
Владимир Путин задумал повысить боеготовность стран ОДКБ и анонсировал серию учений
16 мая, 2022 15:25
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Осенью текущего года пройдут совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам президента России Владимира Путина, ожидается серия соответствующих мероприятий, плюс ко всему, их число будет идти только на повышение.
Лидер РФ подчеркнул — коллективные силы ОДКБ придётся оснащать современным оружием и техникой, улучшать совместные действия военных структур и специальных служб.
Известно, что проведение учений пока запланировано в трёх государствах — Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. Путин уверен, что данные мероприятия повысят боеготовность «наших государств», передаёт цитату лидера РФ РИА Новости.
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