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Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в ближайшее время
25 сентября, 2021 18:15
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Kremlin Pool/via Global Look Press
Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.Об этом он заявил в ходе беседы с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
Путин заявил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча с Лукашенко. Российский лидер подчеркнул, что с белорусским коллегой они встречаются регулярно, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, в последний раз Путин и Лукашенко встречались 9 сентября в Кремле.Переговоры продлились 3.5 часа. После визита в Москву президент Беларуси сообщил, что российский коллега прилетит в Минск 15 октября на Саммит СНГ. Будут обсуждаться важные вопросы.
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