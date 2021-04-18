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Владимир Путин все еще не решился ехать на саммит по климату

Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 16:48
1 мин
Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 16:48
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об условиях, при которых Владимир Путин поедет на саммит по климату, созываемый Соединенными Штатами.

Данное решение будет принято, по словам Пескова, только после выяснения всех деталей. Полученные ответы в Кремле будут тщательно взвешивать.

«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — приводит слова голоса Кремля издание РБК.

Напомним, в начале года, США вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли по решению предшественника Джо Байдена на посту президента, Дональда Трампа.

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Владимир Путин
Глобальное потепление
Климат
Джо Байден
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