Владимир Путин высказался за живое общение и нашел плюсы в удаленной работе

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Удаленная работа позволяет проводить совещания с большим количеством людей без отвлечения их от основной работы, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос главы «ВТБ» Андрея Костина о качестве бесед по видеосвязи. Диалог президента и директора банка прошел во время форума «Россия зовет!», в котором глава государства принимал участие по видеосвязи.

По словам Путина, живое общение с аудиторией интереснее. «Но хорошо, что есть такие возможности», — отметил он.

Среди положительных сторон «удаленки» глава государства назвал то, что можно собирать максимальное количество заинтересованных лиц, которым не нужно никуда ехать, а значит, они могут вести беседу без отрыва от работы, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что только 34% жителей России не отвлекаются на посторонние занятия, когда работают в удаленном режиме.

42% участников признались, что их ничто не отвлекает. Во время перерыва россияне на «удаленке» предпочитают делать спортивную разминку - об этом сообщили 28% опрошенных. Еще 23% респондентов признались, что прерываются на просмотр сериала, 22% делают перерыв на обед, а 15% идут гулять.

Больше всего россиян от работы отвлекают домашние дела, дети и родственники.