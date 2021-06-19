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Политика
Владимир Путин: В России необходимо развивать систему медреабилитации
19 июня, 2021 15:53
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Kremlin Pooll/Global Look Press
В России необходимо реализовывать программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года, заявил президент Владимир Путин.
«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», — цитируют главу государства РИА «Новости».
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