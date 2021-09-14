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Политика
Владимир Путин указал на место для критики в свой адрес
14 сентября, 2021 19:25
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Youtube / Матч ТВ
Граждане страны всегда имеют основания для того, чтобы критиковать как президента, так и региональных руководителей. Об этом в ходе беседы с общественностью и главой Тульской области Алексеем Дюминым заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе видеовстречи речь зашла о состоянии медицинской сферы в области онкологических заболеваний. Путин отметил, что причины для критики есть всегда.
«Должен вам вот сказать: всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области», - заявил президент.
Он добавил, что и сам критикует региональных глав, в том числе тульского губернатора, «там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает», передаёт «ТАСС».
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