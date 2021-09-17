Владимир Путин собрался работать с талибами*
Президент России Владимир Путин оценил временное правительство Афганистана. По его словам, с талибами* нужно сотрудничать.
Лидер российского государства подчеркнул, что радикальное движение «Талибан»* стало полновластным хозяином исламской страны и теперь его представители отвечают за будущее Афганистана и местных жителей.
«Его (временное правительство - прим. ред.) нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным. Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно», - заявил Владимир Путин, подключившись по видеосвязи к главам государств - участникам заседания ОДКБ и ШОС.
Также он добавил, что им вместе необходимо прийти к общей позиции по Афганистану, особенно в вопросе признания талибов*, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Франция отказалась иметь какие-либо отношения с радикальным исламистским движением.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.