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Владимир Путин собрался победить низкие зарплаты россиян

Антон Мельников
28 сентября, 2020 19:16
1 мин
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kremlin.ru

Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис заявил, что заявление президента России Владимира Путина о недопустимости зарплат ниже МРОТ говорит о заинтересованности в решении этой проблемы.

Путин заявил, что, когда человек получает зарплату ниже 12 130 рублей, это нарушает его конституционные права. Льготные страховые взносы размером в 15% на зарплаты, которые превышают МРОТ, должны простимулировать работодателей повысить уровень оплаты сотрудников.

Маргулис считает, что Путин давно в курсе сложной ситуации с зарплатами и снова пытается привлечь к ней внимание. Государство в состоянии усилить контроль и заставить платить зарплату выше МРОТ хотя бы той части граждан, которая работают полный день по ТК, передает ФБА «Экономика сегодня».

темы
Россия
Владимир Путин
зарплаты
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