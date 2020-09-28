Владимир Путин собрался победить низкие зарплаты россиян

kremlin.ru

Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис заявил, что заявление президента России Владимира Путина о недопустимости зарплат ниже МРОТ говорит о заинтересованности в решении этой проблемы.

Путин заявил, что, когда человек получает зарплату ниже 12 130 рублей, это нарушает его конституционные права. Льготные страховые взносы размером в 15% на зарплаты, которые превышают МРОТ, должны простимулировать работодателей повысить уровень оплаты сотрудников.

Маргулис считает, что Путин давно в курсе сложной ситуации с зарплатами и снова пытается привлечь к ней внимание. Государство в состоянии усилить контроль и заставить платить зарплату выше МРОТ хотя бы той части граждан, которая работают полный день по ТК, передает ФБА «Экономика сегодня».