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Политика
Владимир Путин сделал самонадеянное заявление в начале прямой линии
30 июня, 2021 12:15
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в начале прямой линии сделал самонадеянное заявление. Оно связано с тем количеством вопросов, которое поступило к мероприятию.
Ведущие прямой линии отметили, что принято порядка 2 миллионов вопросов.
На вопрос, будут ли на них ответы, президент сказал: «Мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным». Путин оценил собственное заявление как «самонадеянное».
Полноценную прямую линию с Путиным ждали два года. В этом году она 18-я по счету. Впервые прямая линия была проведена в 2001 году.
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