Владимир Путин с юмором прокомментировал выходку британского эсминца у крымского мыса
Президент России Владимир Путин в рамках конференции по безопасности косвенно затронул инцидент с приближением эсминца ВМФ Великобритании к берегам Крыма. Комментируя выходку, он выступил с предложением.
Главнокомандующий рассказал, что к нему обратились из Федерации борьбы самбо с просьбой провести очередные соревнования на одном из кораблей Черноморского флота.
Далее Путин сказал министру обороны России Сергею Шойгу: «Помогите, мне кажется предложение того стоит». Глава оборонного ведомства отозвался помочь.
Соответствее видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Накануне сообщалось, что эсминец Defender на три километра вошел в территориальные воды России. Черноморский флот отреагировал предупредительной стрельбой. За этим Су-24М сбросил 4 бомбы по маршруту движения эсминца.