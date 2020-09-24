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Владимир Путин с энтузиазмом принял новый для страны опыт

Кирилл Савушкин
24 сентября, 2020 16:58
1 мин
Photo
Flickr

Владимиру Путину пришлась по душе введённая в этом году практика. Об этом он рассказал вновь избранным губернаторам.

Речь идет о процедуре трехдневного голосования, которая была введена на региональных выборах. Президент посчитал, что это открыло новые возможности для избирателей.

Как отметил Путин: «Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка».

В ходе трансляции, проведенной телеканалом «Россия-24», были также затронуты вопросы обеспечения безопасности при голосовании.

темы
Владимир Путин
голосование
регионы
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