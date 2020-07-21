Политика
Владимир Путин решил отложить борьбу с бедностью в России на шесть лет
21 июля, 2020 16:53
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Piqsels.com
Сокращение уровня бедности в России в два раза отложили до 2030 года. Раньше достижение этой цели было поставлено на 2024 год.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. В нем перечислены все национальные цели развития до 2030 года.
Среди них - увеличение продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение роста численности населения, повышение до 70% доли граждан, занимающихся спортом.
В указ не попала цель войти в число крупнейших экономик мира. Корректировку национальных целей объяснили неблагоприятной международной конъюнктурой.
Ранее сообщалось, что Россия в докладе ООН отчиталась о победе над феноменом крайней нищеты.
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