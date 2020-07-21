По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин решил отложить борьбу с бедностью в России на шесть лет

Лилия Караева
21 июля, 2020 16:53
1 мин
Бедность
Piqsels.com

Сокращение уровня бедности в России в два раза отложили до 2030 года. Раньше достижение этой цели было поставлено на 2024 год.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. В нем перечислены все национальные цели развития до 2030 года.

Среди них - увеличение продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение роста численности населения, повышение до 70% доли граждан, занимающихся спортом.

В указ не попала цель войти в число крупнейших экономик мира. Корректировку национальных целей объяснили неблагоприятной международной конъюнктурой.

Ранее сообщалось, что Россия в докладе ООН отчиталась о победе над феноменом крайней нищеты.

темы
Владимир Путин
бедность
указ
национальные цели
1 мин