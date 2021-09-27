Новости – Политика
Политика
Владимир Путин решил облегчить жизнь школьникам
27 сентября, 2021 20:22
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Youtube / Матч ТВ
В российских школах будет сокращен объем контрольных и проверочных работ. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об том сообщила пресс-служба Кремля.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», - говорится в поручении президента.
При этом сокращение нагрузки должно обеспечить актуальный мониторинг качества образования и обоснованный режим контроля знаний.
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