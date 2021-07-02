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Политика
Владимир Путин разрешил покупать ОСАГО без техосмотра автомобиля
2 июля, 2021 15:51
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Agniphoto/Globallookpress
Обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО отменен с 22 августа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Автомобилист освобождается от необходимости предъявлять техосмотр и диагностическую карту, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Отсутствие техосмотра не повлияет, даже если водитель попал в ДТП. ГИБДД не назначит штраф.
До этого ОСАГО выдавалось только при предъявлении техосмотра. Отметим, что показывать машину техникам нужно по-прежнему - речи об отмене техосмотра не идет.
Решение властей связано с двумя причинами. Одна из них - отсутствие достаточного числа станций техобслуживания. Вторая причина - попытка пресечь незаконный бизнес.
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