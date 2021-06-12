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Политика
Владимир Путин рассказал журналисту из США о своем сожалении
12 июня, 2021 09:46
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Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин, в ходе своего интервью каналу NBC заявил о том, что сожалеет о гибели бывшего министра печати РФ Михаила Лесина в 2015 году.
По официальным данным, российские экс-чиновник скончался в результате несчастного случая, однако ряд СМИ настаивал на версии об убийстве. Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Лесин остался в его памяти достойным человеком.
«Мне он очень нравился. Он умер, погиб в США. Я до сих пор жалею, что он не с нами» - приводит слова президента агентство ТАСС.
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