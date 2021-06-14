Владимир Путин рассказал о следующем президенте России

Политика

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал человека, который мог бы стать следующим главой страны. Своим видением он поделился в ходе беседы с американским журналистом Киром Симмонсом.

Интервьюер задал Путину вопрос о преемнике и возможных проблемах после смены главы страны.

«Как Вы считаете, чем дольше Вы находитесь у власти, чем дольше нет кого-то, кто может Вас сменить, не получится так, что найдётся преемник, а потом всё это обрушится в одночасье?», - спросил он.

В ответ президент напомнил, что в России уже была тяжелая ситуация в 2000 году, когда страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», многие граждане находились за чертой бедности, а уровень ВВП РФ «упал ниже плинтуса».

Сейчас, по словам Путина, ситуация в стране «абсолютно другая», несмотря на множество проблем и рано или поздно место президента займет другой человек.

«Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли?», - сказал глава РФ.

Он пояснил, что «на политической сцене могут появляться разные люди» и это хорошо.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», - подчеркнул он.

«Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны», - приводит слова Путина Кремль.

Он добавил, что смена людей на их постах обусловлена биологическими процессами и «всем будет замена». Тем не менее, президент убеждён, что «фундаментальные основы российской государственности» в будущем будут такими, что Россия «будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее».