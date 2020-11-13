Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин рассказал о печальных итогах военного конфликта в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
13 ноября, 2020 20:21
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате двухмесячного боевого сопротивления в Карабахе было убито более 4 тысяч человек. Об этом президент рассказал в ходе совещания с главами силовых ведомств и главой МИД Сергеем Лавровым.

По данным Путина, ранения различной степени тяжести в зоне карабахского конфликта получили около 8 тысяч человек. Покинуть свои дома и стать беженцами вынуждены были десятки тысяч местных жителей.

«Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты», — отметил российский президент.

Вместе с этим, Путин объявил, что будет создан межведомственный центра гуманитарного содействия, который обеспечит возвращение беженцев в Карабах и восстановлением инфраструктуры, передаёт «РБК».

темы
Владимир Путин
Армения
Азербайджан
жертвы
Нагорный Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!