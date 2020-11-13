Владимир Путин рассказал о печальных итогах военного конфликта в Нагорном Карабахе

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате двухмесячного боевого сопротивления в Карабахе было убито более 4 тысяч человек. Об этом президент рассказал в ходе совещания с главами силовых ведомств и главой МИД Сергеем Лавровым.

По данным Путина, ранения различной степени тяжести в зоне карабахского конфликта получили около 8 тысяч человек. Покинуть свои дома и стать беженцами вынуждены были десятки тысяч местных жителей.

«Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты», — отметил российский президент.

Вместе с этим, Путин объявил, что будет создан межведомственный центра гуманитарного содействия, который обеспечит возвращение беженцев в Карабах и восстановлением инфраструктуры, передаёт «РБК».