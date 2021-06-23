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Политика
Владимир Путин рассказал Кадырову куда тому стоит пойти и это «точно совершенно»
23 июня, 2021 17:28
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kremlin.ru
За время пока Чечню возглавлял Рамзан Кадыров, регион стал одним из самых безопасных в стране. В связи с этим нынешнему главе республики Рамзану Кадырову стоит пойти на выборы на новый срок. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Чечни.
«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ, - сказал Путин. - Это точно совершенно»
Также президент отметил успехи чеченского руководителя в обустройстве столицы республики и развитии экономики региона, передаёт «ТАСС».
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