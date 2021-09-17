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Политика
Владимир Путин расщедрился на новые выплаты по 50 тысяч рублей
17 сентября, 2021 14:28
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Youtube / Новости на Первом Канале
Блокадникам Ленинграда и тем, кто оборонял город, нужно выплатить по 50 тысяч рублей в честь 80-летия открытия «Дороги жизни». С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Президент предлагает направить выплаты лицам, которые имеют медаль «За оборону Ленинграда» иди знак «Житель блокадного Ленинграда».
Путин отметил, что петербургским властям нужно уделить особое внимание к этой задаче и провести выплаты «без волокиты и лишних бумаг», передаёт Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».
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