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Политика
Владимир Путин публично оценит деятельность Госдумы по итогам пятилетки
20 июня, 2021 17:08
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин/State Duma Russia/via Globallookpress.com
Владимир Путин наметил в своем календаре встречу с депутатами Государственной думы. Выслушать мысли президента членам нижней палаты парламента предстоит 21 июня.
По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер подведет итоги законотворческой деятельности народных избранников за последние пять лет.
По данным РИА «Новости», также речь будет держать спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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