Владимир Путин провел переговоры с Алиевым

Политика

Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Оба лидера приветствовали начало работы открывшегося сегодня, 30 января, на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе, пишет Московский комсомолец.

Путин и Алиев выразили надежду, что работа центра поспособствует стабилизации обстановки в зоне конфликта.

Также президенты поднимали вопросы двустороннего российско-азербайджанского сотрудничества, РИА Новости.