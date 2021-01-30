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Владимир Путин провел переговоры с Алиевым

Сергей Михневич
30 января, 2021 17:16
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 17:16
1 мин
Владимир Путин провел переговоры с Алиевым
Flickr

Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Оба лидера приветствовали начало работы открывшегося сегодня, 30 января, на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе, пишет Московский комсомолец.

Путин и Алиев выразили надежду, что работа центра поспособствует стабилизации обстановки в зоне конфликта.

Также президенты поднимали вопросы двустороннего российско-азербайджанского сотрудничества, РИА Новости.

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Карабах
Алиев
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