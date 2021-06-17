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Политика
Владимир Путин «проникся» Джо Байденом и требует не мешать ему работать
17 июня, 2021 16:08
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Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом смог «считать» своего коллегу. По словам главы РФ, тот образ Байдена, который создают как наши, отечественные журналисты, так и зарубежные представители СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
Путин подчеркнул, что текущий президент Штатов настоящий профессионал, с которым нужно очень внимательно вести дела, чтобы ничего не упустить из виду.
«Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать», — цитирует Путина ТАСС.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, почему президент РФ Владимир Путин рассчитывает подольше поработать с лидером США Джо Байденом?
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