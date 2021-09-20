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Политика
Владимир Путин произнёс первые слова о трагедии в Перми. Это огромная беда
20 сентября, 2021 17:29
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Youtube / RT на русском
Стрельба в пермском университете, которая произошла сегодня утром, – большая «беда» для всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования пострадавшим и родственникам погибших при инциденте.
Он отметил, что никакие слова не смогут заглушить горечь и боль потерь, особенно в случае, когда жертвами стали подростки.
«Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — приводит слова президента «РБК».
Глава государства также заверил, что правоохранительные службы примут все необходимые меры, чтобы полностью разобраться в произошедшем.
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