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Политика
Владимир Путин призвал страны мира брать пример с безоблачных отношений России и Китая
28 июня, 2021 14:05
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин убежден, что страны должны брать пример с России и Китая в вопросе продуктивного сотрудничества государств. Об этом он заявил во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.
«Нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», — цитирует лидера РФ РИА Новости.
Влияние КНР на РФ сложно отрицать. Например, точно известно, что расширение географии распространения вируса COVID-19, впервые выявленного в Китае, привело, как следствие, к расширению кладбищ в России.
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