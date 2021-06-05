Владимир Путин признался кого считает надежным партнером в Европе
Российский лидер Владимир Путин заявил о восприятии Австрии как надежного партнера в Европе. Об этом он поведал руководителям мировых информагентств.
Кроме того, Путин отметил, что ему ничего не известно о причинах отмены рейса из Вены в Москву 27 мая. Однако, президент дал понять, что в случае влияния пандемии на авиасообщение двух стран, необходимые меры по его полному восстановлению будут предприняты сразу после улучшения ситуации. При этом, российский лидер отметил ряд точек соприкосновения двух стран.
«Достаточно вспомнить «Северный поток - 2», о котором я сегодня уже упоминал. Да, действительно, жизнь сложна и многообразна, и с некоторыми европейскими странами, действительно, есть вопросы, которые требуют особого внимания и работы на разных уровнях для того, чтобы они стали лучше», - приводит высказывание президента агентство ТАСС.