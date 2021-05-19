Владимир Путин приедет к единственному посетившему парад Победы президенту

Политика

МИД Таджикистана анонсировал визит президента России Владимира Путина в Душанбе. Приезд состоится во второй декаде сентября - принимающая сторона уже начала подготовку.

Глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин сообщил о грядущем визите российского президента во время встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Мухриддин отметил, что проведение визита Путина - «главный пункт повестки двусторонних связей в текущем году». Идет работа по содержательному наполнению визита, сообщают «Известия».

9 мая на параде Победы в Москве присутствовал единственный иностранный лидер - президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он посетил с Путиным торжественные мероприятия и побеседовал с ним. На встрече обсуждалась обстановка на таджикско-киргизской границе.