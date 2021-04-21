Новости – Политика
Политика
Владимир Путин придумал способ заставить абитуриентов поступать в региональны вузы
21 апреля, 2021 13:04
1 мин
1 мин
Gennadii Usoev/Russian Look
Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о предстоящих нововведениях в сфере образования и науки.
Так, по словам лидера государства, свыше 60% выпускников школ получат в этом году возможность поступить в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Путин подчеркнул, что почти ни в одной стране мира не встречается подобная практика поддержки абитуриентов.
«В вузах появятся ещё 45 тысяч бюджетных мест, 70% из которых в регионах», – заключил президент РФ.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку