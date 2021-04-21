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Политика
Владимир Путин предупредил о предстоящей революции в России
21 апреля, 2021 12:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин заявил сегодня во время ежегодного послания к Федеральному собранию о том, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Глава государства заметил, что грядут положительные изменения в этой сфере, и связаны они, в первую очередь, с развитием высоких технологий.
Лидер страны подчеркнул, что Россия не будет оставаться в стороне и проявит себя в этом вопросе.
«Всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе», – сказал Путин.
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