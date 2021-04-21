Владимир Путин предупредил о предстоящей революции в России

Политика

Президент России Владимир Путин заявил сегодня во время ежегодного послания к Федеральному собранию о том, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции. Глава государства заметил, что грядут положительные изменения в этой сфере, и связаны они, в первую очередь, с развитием высоких технологий.

Лидер страны подчеркнул, что Россия не будет оставаться в стороне и проявит себя в этом вопросе.

«Всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе», – сказал Путин.