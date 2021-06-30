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Политика
Владимир Путин посоветовал главам регионов брать с него пример
30 июня, 2021 13:32
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин посоветовал главам регионов общаться с гражданами в формате прямой линии.
Лидер государства убеждён — данная практика пойдёт всем субъектам страны только на пользу, поскольку исходя из вопросов, заданных гражданами, можно «корректировать свои практические действия в важнейших сферах».
Он настоятельно порекомендовал коллегам общаться с жителями РФ не только в соцсетях.
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