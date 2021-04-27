Владимир Путин попросил не впадать в ситуацию начала 90-х

Политика

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета законодателей вспомнил 90-е годы и призвал политиков избегать невыполнимых обещаний. По его словам, с прошлых лет и до сих пор страна «не может расхлебаться с некоторыми вопросами».

Путин сказал: «Мы забываем практику прошлых лет и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя! Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей! Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами».

Глава государства подчеркнул, что неисполненные обещания подрывают доверие к политической системе. Говоря о грядущей предвыборной кампании в Госдуму, президент попросил: «Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными».

Выступление Путина доступно на YouTube-канале телеканала RT.

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.

Ранее сообщалось, что предсеатель Госдумы Вячеслав Володин и его заместители останутся на постах после выборов. Он получил разрешение от президента на продление полномочий.