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Политика

Владимир Путин пообещал Валентине Терешковой деньги во время личной встречи

Лилия Караева
23 апреля, 2021 15:33
1 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 15:33
1 мин
Валентина Терешкова и Владимир Путин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обещал депутату Госдумы Валентине Терешковой деньги на проект в Рыбинске. Этот разговор был непубличным - он состоялся во время личной встречи.

Об обещании Путина Терешкова рассказала на региональной конференции партии «Единая Россия» в Ярославле. Ее слова передал источник, присутствующий на мероприятии.

В администрации Рыбинска заявили, что идет работа над проектом реконструкции моста. Он будет готов до конца года.

Если деньги выделят, работы по реконструкции начнутся в 2022 году. Примерная стоимость проекта - 1,5 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Ранее Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Ее инициатива вошла в обновленную Конституцию.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Деньги
Валентина Терешкова
Мост
Рыбинск
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