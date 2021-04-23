Владимир Путин пообещал Валентине Терешковой деньги во время личной встречи

Политика

Президент России Владимир Путин обещал депутату Госдумы Валентине Терешковой деньги на проект в Рыбинске. Этот разговор был непубличным - он состоялся во время личной встречи.

Об обещании Путина Терешкова рассказала на региональной конференции партии «Единая Россия» в Ярославле. Ее слова передал источник, присутствующий на мероприятии.

В администрации Рыбинска заявили, что идет работа над проектом реконструкции моста. Он будет готов до конца года.

Если деньги выделят, работы по реконструкции начнутся в 2022 году. Примерная стоимость проекта - 1,5 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Ранее Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Ее инициатива вошла в обновленную Конституцию.