Владимир Путин получил признание со стороны замешкавшегося американского лидера
Президент США Джо Байден считает, что его коллега из России Владимир Путин является умным и жестким политиком. В нём он признаёт достойного соперника. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции по окончании брюссельского саммита стран НАТО.
Байден отметил, что в прошлом уже встречался с нынешним президентом РФ.
«Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», - сказал глава США.
Вместе с тем, Байден уклонился от прямого вопроса о том, считает ли он по-прежнему Путина убийцей. Подобное заявление президент США делал в середине марта.
Несколько замешкавшись в словах, Байден указал на «определенные вещи», которые совершал Путин в прошлом.
«Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», - приводит ответ президента США «ТАСС».