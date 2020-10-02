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Политика
Владимир Путин поговорил с Николом Пашиняном по телефону
2 октября, 2020 19:27
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Президент РФ Владимир Путин в пятницу поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров стал карабахский конфликт.
Лидеры двух стран обсудили информацию о вовлечении в конфликт боевиков-исламистов с Ближнего Востока. А также вновь затронули тему необходимости мирного урегулирования конфликта.
«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», — передают сообщение пресс-службы Кремля «Известия».
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