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Владимир Путин поговорил с Николом Пашиняном по телефону

Кирилл Савушкин
2 октября, 2020 19:27
1 мин
Photo
Flickr

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой переговоров стал карабахский конфликт.

Лидеры двух стран обсудили информацию о вовлечении в конфликт боевиков-исламистов с Ближнего Востока. А также вновь затронули тему необходимости мирного урегулирования конфликта.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», — передают сообщение пресс-службы Кремля «Известия».

темы
Владимир Путин
Никол Пашинян
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