Новости – Политика
Политика
Владимир Путин подчеркнул особенности поощрения для вакцинированных
5 октября, 2021 16:19
1 мин
1 мин
Youtube / Новости на Первом Канале
Поощрять за вакцинацию от коронавируса нужно тех россиян, которые действительно сделали прививки, а не просто предоставили справки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Поощрение одно должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации», - заявил глава РФ.
Он также отметил, что своевременно должна проводиться ревакцинация от коронавируса и пропускать этот момент нельзя, передают «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости