Владимир Путин озаботился проблемами экологии и поручил бороться с вредными выбросами

Пресс-служба президента РФ

Правительство России должно разработать Стратегию социально-экономического развития до 2050 года, которая будет предполагать снижение объёма выбросов парниковых газов. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, оно опубликовано официальном портале.

«Постановляю правительству Российской Федерации разработать с учетом особенностей отраслевой экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее», - говорится в указе президента.

Также Путин распорядился к 2030 году снизить объем выбросов парникового газа до 70% от уровня 1990 года. Правительству поручено разработать условия, которые позволят сократить и предотвратить подобные выбросы в атмосферу, передаёт «ТАСС».