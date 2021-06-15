Путин ответил «Да мне все равно» на слова журналиста «люди заметят». На сайте Кремля фразу не увидеть
С сайта Кремля убрали фразу президента России Владимира Путина «Да мне все равно» про оппозиционера Алексея Навального. Глава государства произнес ее в интервью американскому телеканалу NBC News.
Журналист Кир Симмонс сказал Путину: «Его зовут Алексей Навальный. Люди заметят, что вы не были готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы живым».
Президент перебил корреспондента словами «Да мне все равно». Затем Путин произнес: «Его могут называть как угодно».
В опубликованной на сайте Кремля расшифровке перевод дается так: «Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?» Затем слова «Да мне все равно» не упоминаются, сразу идет фраза Путина «Его могут называть как угодно». На это обратило внимание издание Meduza (признано в России иноагентом).
Путин избегает упоминания имени Навального много лет. В интервью NBC News он ответил, приказывал ли убить оппозиционера.