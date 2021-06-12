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Политика
Владимир Путин отверг идею «вечной любви» в политике
12 июня, 2021 14:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин заявил об отношениях партнерства и соперничества в международной политике. Деятели данной сферы друг другу «не жених и невеста» и не клянутся в вечной любви.
Подобное суждение глава государства высказал в ходе общения с журналистом телеканала NBC. Поводом стали вопросы касательно критических высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского лидера.
Кроме этого, как передает ТАСС, Путин отметил, что привык к подобным атакам с разных сторон за годы своей работы.
«Меня это ничего не удивляет», - подытожил президент.
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