Владимир Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Глава государства не нашел более точных слов, чем в известной поговорке.
По мнению Путина, «плохой мир лучше, чем хорошая война».
Президент заявил, что российские миротворцы - гаранты перемирия в регионе. Кроме того, при участии России осуществляются доставка гуманитарных грузов и разминирование территорий. Об этом пишет ТАСС.
Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Страна попыталась вернуть регион силой и начала войну. В 1994-м Армения, Азербайджан и Карабах заключили перемирие.
Оно неоднократно нарушалось, очередной виток конфликта произошел 27 сентября 2020 года. Бои длились до 10 ноября, пока страны при участии России не договорились о перемирии. По итогам соглашения Азербайджану, в частности, отошли потерянные в 1990-е годы территории.