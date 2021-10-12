Владимир Путин оценил идею со штрафами за уклонение от вакцинации против COVID-19
Президент России Владимир Путин высказал свое мнение относительно идеи ввести штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. До этого в РАН призывали ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от прививки, чтобы снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.
Путин попросил наращивать темпы вакцинации без административного давления. На первой встрече с новой Госдумой он призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ.
Президент считает, что в сложившейся ситуации только настойчивая и терпеливая работа даст желаемый результат и повысит темпы вакцинации.
«Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе», - сказал глава государства. Его слова приводит «Интерфакс».
Ранее сообщалось о решении министра здравоохранения России Михаила Мурашко начать вакцинацию детей через 2 недели.