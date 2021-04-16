Владимир Путин оперативно обсудил ответ России на санкции США

Политика

Президент России Владимир Путин собрал совещание с Советом безопасности. На нем обсуждались ответные меры Москвы в отношении Вашингтона.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», - сказал кремлевский чиновник, не уточнив детали обсуждения. Слова Пескова приводит ФБА «Экономика сегодня».

Накануне США ввели санкции против 16 компаний и 16 физлиц из России. Было объявлено о высылке 10 дипломатов.

Президент США Джо Байден объяснил введение санкций «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от России.