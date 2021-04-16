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Политика

Владимир Путин оперативно обсудил ответ России на санкции США

Лилия Караева
16 апреля, 2021 17:50
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 17:50
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собрал совещание с Советом безопасности. На нем обсуждались ответные меры Москвы в отношении Вашингтона.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», - сказал кремлевский чиновник, не уточнив детали обсуждения. Слова Пескова приводит ФБА «Экономика сегодня».

Накануне США ввели санкции против 16 компаний и 16 физлиц из России. Было объявлено о высылке 10 дипломатов.

Президент США Джо Байден объяснил введение санкций «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от России.

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ТЕГИ
США
Владимир Путин
Санкции
Ответные меры
Совет безопасности
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