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Политика
Владимир Путин оперативно обсудил ответ России на санкции США
16 апреля, 2021 17:50
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин собрал совещание с Советом безопасности. На нем обсуждались ответные меры Москвы в отношении Вашингтона.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», - сказал кремлевский чиновник, не уточнив детали обсуждения. Слова Пескова приводит ФБА «Экономика сегодня».
Накануне США ввели санкции против 16 компаний и 16 физлиц из России. Было объявлено о высылке 10 дипломатов.
Президент США Джо Байден объяснил введение санкций «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от России.
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