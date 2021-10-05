Владимир Путин обсудил последствия своей вакцинации с доктором
То, что президент РФ Владимир Путин прошел вакцинацию от коронавируса «сыграло роль» и уберегло главу государства от заражения при контакте с инфицированными. Этот момент Путин обсудил в беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Президент напомнил, что недавно имел контакты с зараженными коронавирусом, после чего был вынужден отправиться на самоизоляцию. В итоге он не заболел и решил узнать мнение Поповой, «как доктора», повлияла ли на это вакцинация.
«Я так понимаю, что все-таки «Спутник V» сыграл свою роль, да?», - спросил президент у главы Роспотребнадзора.
В ответ Попова заявила, что «абсолютно уверена» в пользе от вакцины. Именно она «сыграла свою роль» в том, что президент не заразился.
«И я думаю, что это [вакцинация] главное, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий», - приводит слова Поповой «ТАСС».