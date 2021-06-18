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Политика
Владимир Путин обратится к правящей партии страны в преддверии выборов
18 июня, 2021 16:06
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин выступит перед личным составом «Единой России» в грядущую субботу. На съезде российский лидер планирует обозначить ключевые направления деятельности партии власти.
Также, в ходе мероприятия, будет проведено тайное голосование, по итогам которого будут избраны кандидаты от партии на выборы всех уровней.
Кроме того, по данным агентства «Интерфакс», на съезде будет принят ряд программных документов.
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