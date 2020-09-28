Владимир Путин обратился к россиянам по поводу коронавируса и карантина

Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам на заседании президиума Госсовета. Он напомнил, что борьба с COVID-19 не закончилась и что необходимо соблюдать меры безопасности не расслабляться.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», — сказал президент.

«Сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — добавил Путин.

Также глава России призвал соблюдать рекомендации врачей и специалистов и сделать так, чтобы «не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений», передает «РБК».