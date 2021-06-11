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Политика
Владимир Путин обеспокоился вопросом безопасности на выборах
11 июня, 2021 19:25
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин выступил с предложением обсудить вопросы безопасности на готовящихся в сентябре выборах в Госдуму.
Как заявил глава государства в ходе заседания Совбеза, необходимо создать условия для «свободного волеизъявления» граждан. Данная тема, по словам Путина, включает большой комплекс вопросов.
Мероприятие президент охарактеризовал как «чрезвычайно важное событие в политической жизни страны». Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, голосование в нижнюю палату парламента намечено на 19 сентября.
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