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Политика
Владимир Путин о зарплате Героя труда в стране: маловато будет
12 июня, 2021 18:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Сегодня, 12 июня, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой труда».
Во время встречи глава государства поинтересовался зарплатой тракториста из Ростовской области, извинившись за такой бытовой вопрос.
«Зарплата какая у вас?», - поинтересовался Путин.
Бондаренко ответил, что она составляет 24 тысячи рублей.
«Это маловато, честно говоря», - сказал Путин.
Мужчина пояснил, что можно получать и до 70 тысяч рублей в месяц, но в этом случае речь идет о сезонных работах, пишут РИА «Новости».
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