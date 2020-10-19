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Владимир Путин не видит альтернатив ООН в глобальном мире

Антон Мельников
19 октября, 2020 16:43
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ы
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил письмо участникам торжественной встречи, которая посвящена 75-летнему юбилею ООН.

В письме российский лидер сообщил, что Организация Объединенных Наций (ООН) дает возможность решать различные глобальные вопросы путём диалога и партнёрского взаимодействия и, в этом смысле, у ООН нет альтернативы.

Также президент отметил, что Россия входит в ООН и поддерживает её деятельность.

«Россия, будучи одной из стран – основательниц ООН, активно поддерживает деятельность Организации, последовательно выступает за упрочение её центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость строгого соблюдения норм и принципов её Устава. Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством», - цитирует Путина ФБА «Экономика сегодня».

темы
Россия
Владимир Путин
ООН
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