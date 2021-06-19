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Политика
Владимир Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России»
19 июня, 2021 15:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» назвал кандидатов в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих в сентябре выборах.
Дмитрия Медведева среди них нет.
По мнению главы государства, в этот список должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, врач Денис Проценко и детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет «Российская газета».
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