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Политика
Владимир Путин назвал число заболевших COVID-19 в его окружении
29 сентября, 2021 17:14
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Youtube / Новости на Первом Канале
В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом было заражено тридцать человек. Именно это послужило причиной для самоизоляции главы РФ.
По словам президента, все заразившиеся поздно прошли процедуру ревакцинации и поэтому могли инфицироваться коронавирусом.
При этом Путин отметил, что одним из заболевши был адъютант, с которым он работал с утра до вечера, передаёт РИА «Новости».
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